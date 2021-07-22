Монатик "убив" поле в Одесі і залишив її без футболу

31 липня в Одесі мав би відбутися перший за три роки поєдинок Чорноморця в Прем'єр-лізі, але матч перенесли до Дніпра – поле непридатне для гри після концерту

Газон в Одесі годиться для концерту, але не для футболу / Фото: 048.ua

Чемпіонат України з футболу ще не стартував, а його вже несамотиво трясе. Раніше ми писали, що в ФК Львів 15 випадків коронавірусу напередодні гри першого туру з Маріуполем 23 липня.

А тепер стало відомо, що Чорноморець не зможе зіграти вдома поєдинок другого туру проти Дніпра-1 31 липня – замість Одеси команди зустрінуться в Дніпрі.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Причина – незадовільний стан газону одеського стадіону "Чорноморець", на якому 17 липня дав концерт MONATIC.

Поле – вже жовте. І навряд чи воно покращиться після того, як 24 липня на ньому виступить ще Макс Корж.

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Фото – 048.ua

Отже, гру другого туру УПЛ переносять на "Дніпро Арену", проте номінальним господарем залишиться Чорноморець.

Утім, у перенесення гри Чорноморець – Дніпро-1 є й інше, неофіційне, пояснення.

Як ми писали раніше, днями ультрас Чорноморця прийшли на базу клубу і зажадали, щоб Одесу покинули колишній динамівський тренер Юрій Мороз, а з ним і гравці, орендовані "моряками" у киян. Інакше фанати залишають за собою право зривати матчі Чорноморця в Одесі.