МОК признал Россию и Беларусь агрессорами в войне против Украины

МОК признал Россию и Беларусь агрессорами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился в Швейцарии с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и главой НОК Украины Сергеем Бубком. МОК проявил солидарность с Украиной, и еще в феврали отстранил спортсменов из России и Беларуси от соревнований.

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Встреча прошла 22 апреля в рамках визита руководителей украинского спорта к нашим атлетам, которые продолжают свою профессиональною деятельность и тренировки в Швейцарии. Там наши спортсмены продолжают тренировки благодаря помощи Международного союза велосипедистов.

Президент МОК в ходе общения с украинскими функционерами объявил Россию и Беларусь агрессорами в конфликте. До сих пор комитет и Томас Бах лишь выражали сожаление по поводу нарушения российским правительством олимпийского мира и осуждали этот факт.

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Бах назвал военные действия следствием вторжения российской армии в Украину при поддержке Беларуси. А поэтому признал их агрессорами в войне. Но о последующих санкциях для спортсменов и функционеров из этих стран, пока президент МОК не заявил.

Все санкции и дисквалификации будут распространяться против любого члена олимпийского сообщества, который одобряет войну, передает слова Томаса Баха официальный сайт МОК.

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Ранее Вадим Гутцайт и Сергей Бубка договорились с итальянской стороной о сотрудничестве. 500 украинских спортсменов будут тренироваться на Апеннинах.