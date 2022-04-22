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МОК визнав Росію та Білорусь агресорами у війні проти України

Євген Щербаков
22 квітня, 18:45
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вперше заявив, що Росія та Білорусь винуватці у війні

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах зустрівся у Швейцарії з Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом та головою НОК України Сергієм Бубкою. МОК виявив солідарність із Україною та ще у лютому усунув спортсменів із Росії та Білорусі від змагань.

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Зустріч відбулася 22 квітня у рамках візиту керівників українського спорту до наших атлетів, які продовжують свою професійну діяльність та тренування у Швейцарії. Там наші спортсмени продовжують займатися завдяки допомозі Міжнародної спілки велосипедистів.

Президент МОК під час спілкування з українськими функціонерами оголосив Росію та Білорусь агресорами у конфлікті. Досі комітет і Томас Бах лише висловлювали жаль щодо порушення російським урядом олімпійського світу та засуджували цей факт.

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Бах назвав військові дії наслідком вторгнення російської армії в Україну за підтримки Білорусі. Тож визнав їх агресорами у війні. Але про подальші санкції для спортсменів та функціонерів із цих країн, поки президент МОК не заявив.

Усі санкції та дискваліфікації поширюватимуться проти будь-якого члена олімпійського співтовариства, який схвалює війну, передає слова Томаса Баха. Про це повідомили на сайті МОК.

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Раніше Вадим Гутцайт та Сергій Бубка домовилися з італійською стороною про співпрацю. 500 українських спортсменів тренуватимуться на Апеннінах.