Мои друзья погибли на войне: Усик излил душу

Александр Усик видел войну собственными глазами / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
В конце августа Саудовская Аравия примет реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Боксеры уже начали раскрутку своего боя.
Усик и Джошуа встретились на пресс-конференции в Джидде. И украинец выиграл битву взглядов.
Естественно, что Александру сложно морально готовиться к поединку. Ведь в Украине идет сейчас война. И среди его друзей есть погибшие.
"Мои друзья и близкие мне люди погибли на войне. Когда столько людей страдают, я не представляю, как это может на чем-либо сказываться позитивно.
Я находился в Украине месяц и своими глазами видел, что происходило. Летали ракеты, боевые самолеты. Это ужасно", – цитирует Усика sport.ua.
Ранее мы писали, что организаторы реванша из Саудовской Аравии пообещали очень приличный гонорар каждому боксеру – десятки миллионов долларов.