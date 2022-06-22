Мої друзі загинули на війні: Усик вилив душу

Олександр Усик бачив війну своїми очима / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці серпня Саудівська Аравія прийме реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Боксери вже розпочали розкручування свого бою.

Усик і Джошуа зустрілися на пресконференції в Джидді. І українець виграв битву поглядів.

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Природно, що Олександру важко морально готуватися до поєдинку. Адже в Україні триває зараз війна. І серед його друзів є загиблі.

"Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні. Коли стільки людей страждають, я не уявляю, як це може чимось позначатися позитивно. Я перебував в Україні місяць і на власні очі бачив, що відбувалося. Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо", – цитує Усика sport.ua.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що організатори реваншу із Саудівської Аравії пообіцяли дуже пристойний гонорар кожному боксеру – десятки мільйонів доларів.