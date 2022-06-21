Космические деньги от шейхов! Назван призовой фонд боя Усика и Джошуа

Организаторы реванша из Саудовской Аравии пообещали очень приличный гонорар каждому боксеру – десятки миллионов долларов

Усик и Джоуша будут бить друг друга за очень большие деньги / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа 2022 года. Реванш пройдет в городе Джидда в Саудовской Аравии. А на кону, помимо чемпионских поясов, будут просто астрономические деньги.

Согласно сообщениям Daily Star, призовой фонд боя составит 80 млн долларов. Независимо от исхода поединка, гонорар будет поделен поровну – каждый боксер получит 40 млн.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

К примеру, за первый бой с Джошуа Усик получил около 2 млн долларов. Об этом рассказывал сам боксер. Осенью прошлого года Александр победил британца и стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Сейчас Усик уже начал готовиться защищать свои чемпионские пояса. Для этого, как говорится, все средства хороши. Иначе чем объяснить тот факт, что Усик проводит тренировки с боксером из "Миротворца".