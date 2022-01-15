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Мир сошел с ума! Скандальный ютубер Пол заработал больше, чем Усик и Канело

Сергей Шаховец
15 января, 12:31
Известный блогер, а по совместительству боксер Джейк Пол попал в ТОП-20 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Джейк Пол заработал больше, чем Канело и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году американский скандалист заработал 45 миллионов долларов, сообщает Forbes. Стоит отметить, что большую часть этой суммы (40 млн) Пол заработал именно в боксе, а остальные 5 млн приходятся на YouTube и социальные сети.

Эти 45 миллионов позволили Джейку занять 20-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, опередив абсолютного чемпиона мира Сауля "Канело" Альвареса, который занимает 48-е место с 34 миллионами.

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Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Для сравнения, заработок самого богатого украинского спортсмена, чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика в 2021 году составил 18 миллионов.

Усик безжалостен не только в боксе / Фото: Instagram

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Отметим, что Джейк Пол решил себя попробовать в боксе совсем недавно.

Свой дебютный бой он провел в январе 2020-го, нокаутировав британского блогера AnEsonGib. Затем Пол победил бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона.

Джейк Пол нокаутировал Нейта Робинсона / Фото: Reuters

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В апреле прошлого года Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена. Летом 2021 года раздельным решением судей одолел бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.

А в бою-реванше с Тайроном Вудли Джейк Пол намертво вырубил экс-чемпиона UFC в шестом раунде поединка.

Джейку Полу пора выходить на ринг против профессиональных боксеров / Фото: Getty Images