Мир сошел с ума! Скандальный ютубер Пол заработал больше, чем Усик и Канело

Джейк Пол заработал больше, чем Канело и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня
В 2021 году американский скандалист заработал 45 миллионов долларов, сообщает Forbes. Стоит отметить, что большую часть этой суммы (40 млн) Пол заработал именно в боксе, а остальные 5 млн приходятся на YouTube и социальные сети.
Эти 45 миллионов позволили Джейку занять 20-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, опередив абсолютного чемпиона мира Сауля "Канело" Альвареса, который занимает 48-е место с 34 миллионами.
Для сравнения, заработок самого богатого украинского спортсмена, чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика в 2021 году составил 18 миллионов.
Отметим, что Джейк Пол решил себя попробовать в боксе совсем недавно.
Свой дебютный бой он провел в январе 2020-го, нокаутировав британского блогера AnEsonGib. Затем Пол победил бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона.
В апреле прошлого года Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена. Летом 2021 года раздельным решением судей одолел бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.
А в бою-реванше с Тайроном Вудли Джейк Пол намертво вырубил экс-чемпиона UFC в шестом раунде поединка.