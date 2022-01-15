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Світ зійшов з розуму! Скандальний ютубер Пол заробив більше, ніж Усик і Канело

Сергій Шаховець
15 січня, 12:31
Відомий блогер, а за сумісництвом боксер Джейк Пол потрапив до ТОП-20 найбільш високооплачуваних спортсменів світу

Джейк Пол заробив більше, ніж Канело та Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році американський скандаліст заробив 45 мільйонів доларів, повідомляє Forbes. Варто відзначити, що більшу частину цієї суми (40 млн) Пол заробив саме в боксі, а решта 5 млн припадають на YouTube та соціальні мережі.

Ці 45 мільйонів дозволили Джейку зайняти 20-е місце у списку найоплачуваніших спортсменів світу, випередивши абсолютного чемпіона світу Сауля "Канело" Альвареса, який посідає 48 місце з 34 мільйонами.

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Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Для порівняння, заробіток найбагатшого українського спортсмена, чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика у 2021 році становив 18 мільйонів.

Усик безжальний не тілько в боксі / Фото: Instagram

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Зазначимо, що Джейк Пол вирішив спробувати себе в боксі зовсім недавно.

Свій дебютний бій він провів у січні 2020-го, нокаутувавши британського блогера AnEsonGib. Потім Пол переміг колишнього баскетболіста НБА Нейта Робінсона.

Джейк Пол нокаутував Нейта Робінсона / Фото: Reuters

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У квітні минулого року Пол нокаутував екс-чемпіона Bellator Бена Аскрена. Влітку 2021 року роздільним рішенням суддів здолав колишнього чемпіона UFC у напівсередній вазі Тайрона Вудлі.

А в бою-реванші з Тайроном Вудлі Джейк Пол намертво вирубав екс-чемпіона UFC у шостому раунді поєдинку.

Джейку Полу час виходити на ринг проти професійних боксерів / Фото: Getty Images