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Динамо --
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11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
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Верес --
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Минус пиз**н! Лагерь Усика добил Лопеса после поражения от Камбососа

Андрей Трофимов
28 ноября, 18:12
Директор команды Александра Усика Сергей Лапин в нелитературной форме отреагировал на сенсационный проигрыш Теофимо Лопеса австралийцу Джорджу Камбососу

Поражение Лопеса и реакция команды Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

После поражения Лопеса Камбососу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе по Теофимо проехался Сергей Лапин – директор Usyk Team и один из тренеров Александра Усика.

Лапин опубликовал у себя в сториз коллаж, на котором изображены лицом друг к другу Василий Ломаченко и Ричард Комми, которые подерутся 11 декабря в том же Нью-Йорке, а над ними – перечеркнутый красным крестиком Теофимо Лопес.

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"Минус один пиз..н", – написал при этом Лапин, видимо, подразумевая, что слова Теофимо Лопеса разошлись с делом.

Отметим, что перед боем с Джорджем Камбососом Теофимо Лопес утверждал: "Бой продлится один раунд. Австралиец будет уничтожен". Но в итоге в поединке с двумя нокдаунами проиграл Лопес – раздельным решением судей.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

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Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Сергей Лапин и Александр Усик / Фото: Instagram

Напомним, что Александр Усик является другом и кумом Василия Ломаченко. А потому понятна неприязнь команды супертяжа к личности прошлогоднего обидчика Ломы – Теофимо Лопеса.

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Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Добавим, что следующим соперником Камбососа может стать Ломаченко – и Васе уже напророчили победу.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images