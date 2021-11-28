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Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Мінус піз**н! Табір Усика добив Лопеса після поразки від Камбососа

Андрій Трофімов
28 листопада, 18:12
Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін у нелітературній формі відреагував на сенсаційний програш Теофімо Лопеса австралійцю Джорджу Камбососу

Поразка Лопеса і реакція команди Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Після поразки Лопеса Камбососу у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі переможеного Теофімо добив Сергій Лапін – директор Usyk Team і один із тренерів Олександра Усика.

Лапін опублікував у себе в сторіз колаж, на якому зображені обличчям один до одного Василь Ломаченко та Річард Коммі, які поб'ються 11 грудня у тому самому Нью-Йорку, а над ними – перекреслений червоним хрестиком Теофімо Лопес.

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"Мінус один піз..н", – написав при цьому Лапін, мабуть, маючи на увазі, що слова Теофімо Лопеса розійшлися зі справою.

Зазначимо, що перед боєм із Джорджем Камбососом Теофімо Лопес стверджував: "Бій триватиме один раунд. Австралієць буде знищений". Але у підсумку у поєдинку із двома нокдаунами програв Лопес – роздільним рішенням суддів.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

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Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

Сергій Лапін і Олександр Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Олександр Усик є другом та кумом Василя Ломаченка. А тому зрозуміла ворожість команди суперважа до минулорічного кривдника Ломи – Теофімо Лопеса.

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Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Додамо, що наступним суперником Камбососа може стати Ломаченко – і Васі вже напророкували перемогу.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images