Минус медаль? Сборная Украины теряет свою звезду за неделю до старта Олимпиады

Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия травмировалась и вместо нее на Олимпийские игры поедет Татьяна Кит

Вместо Алины в Токио поедет Таня / Фото: Сегодня|Спорт

За неделю до старта Олимпийских игр в сборной Украины по борьбе произошла экстренная замена. Одна из претенденток на награды Алина Грушина-Акобия не поедет в Токио из-за травмы. В весовой категории до 57 кг Украину в Токио будет представлять Татьяна Кит.

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Грушина-Акобия в этом году завоевала "бронзу" на чемпионате Европы (Варшава-2021) среди взрослых, а также выиграла континентальное первенство U-23.

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Многие эксперты считают, что Грушина-Акобия была одной из главных претенденток на олимпийскую медаль. Но вместо нее в Токио поедет не менее опытная Кит. Она дважды выигрывала "серебро" чемпионатов Европы и завоевала "бронзу" на чемпионате мира-2015.

Ранее мы писали, что первую украинку отправили на изоляцию на Олимпиаде в Токио. Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, закрыли в номере после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.