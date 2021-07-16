Мінус медаль? Збірна України втрачає свою зірку за тиждень до старту Олімпіади

Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія травмувалася і замість неї на Олімпійські ігри поїде Тетяна Кіт

Замість Аліни до Токіо поїде Таня / Фото: Сегодня|Спорт

За тиждень до старту Олімпійських ігор у збірній України з боротьби сталася екстрена заміна. Одна з претенденток на нагороди Аліна Грушина-Акобія не поїде до Токіо через травму. У ваговій категорії до 57 кг Україну в Токіо представлятиме Тетяна Кіт.

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Грушина-Акобія цього року завоювала "бронзу" на чемпіонаті Європи (Варшава-2021) серед дорослих, а також виграла континентальну першість U-23.

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Багато експертів вважають, що Грушина-Акобія була однією з головних претенденток на олімпійську медаль. Але замість неї до Токіо поїде не менше досвідчена Кіт. Вона двічі вигравала "срібло" чемпіонатів Європи і завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу-2015.

Раніше ми писали, що першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає в гребному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо.