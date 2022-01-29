Минус еще один! Коронавирус косит биатлонную сборную Украины на Олимпиаде

Игорь Ященко / Фото: biathlon.com.ua
Вслед за главным тренером мужской сборной Украины по биатлону словаком Юраем Санитрой положительный тест на коронавирус в Китае сдал и его ассистент – 37-летний Игорь Ященко.
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
В ближайшее время Ященко будет пребывать на изоляции и не сможет руководить подготовкой команды.
Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня
Благо, хоть тесты самих биатлонистов из Украины в Пекине пока что отрицательные.
Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.
Ранее был озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине. Министр спорта будет доволен и одной наградой.
Пекин – столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images