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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Минус еще один! Коронавирус косит биатлонную сборную Украины на Олимпиаде

Олег Люлька
29 января, 19:35
Мужская сборная Украины по биатлону осталась без тренеров в Пекине

Игорь Ященко / Фото: biathlon.com.ua

Вслед за главным тренером мужской сборной Украины по биатлону словаком Юраем Санитрой положительный тест на коронавирус в Китае сдал и его ассистент – 37-летний Игорь Ященко.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

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В ближайшее время Ященко будет пребывать на изоляции и не сможет руководить подготовкой команды.

Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

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Благо, хоть тесты самих биатлонистов из Украины в Пекине пока что отрицательные.

Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.

Ранее был озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине. Министр спорта будет доволен и одной наградой.

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Пекин – столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images