Министр спорта назвал дату старта чемпионата Украины

Чемпионат Украины по футболу сезона 2021/22 был досрочно завершен из-за военной агрессии России. Места команд в турнирной таблице были зафиксированы по состоянию на последний 18-й тур, сыгранный в декабре 2021 года.

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны России, руководство Украины приняло решение возобновить спортивные соревнования.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил дату начала нового сезона Украинской Премьер-лиги.

Договорились наработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями Порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. Безопасность – прежде всего!

У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧП.

Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соперничать и болеть. Продолжаем сражаться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Прочно стоим на спортивном фронте.

Постоянно доказываем, украинцы – нация победителей!", – написал Гутцайт на своей странице в Facebook.