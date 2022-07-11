Міністр спорту назвав дату старту чемпіонату України

23 серпня стартує чемпіонат України / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонат України з футболу сезону 2021/22 був достроково завершено через військову агресію Росії. Місця команд у турнірній таблиці були зафіксовані станом на останній 18-й тур, зіграний у грудні 2021 року.

Незважаючи на безперервні обстріли з боку Росії, керівництво України ухвалило рішення відновити спортивні змагання.

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Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив про дату початку нового сезону Української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора. Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану. Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки.

Безпека — передусім!

НСК "Олімпійський". Фото: офіційний сайт ФК "Динамо"

Біля стадіонів обов’язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС. Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо, українці — нація переможців!", – написав Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше ми повідомляли, що через військову агресію Росії в нинішньому сезоні не будуть розіграні Суперкубок та Кубок України.