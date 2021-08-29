29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Минай – Шахтер: во сколько и где смотреть матч чемпионата Украины

Любомир Луканюк
29 августа, 13:46
"Горняки" продолжают погоню за лидерами Премьер-лиги, а закарпатская команда пытается как можно выше подняться от зоны вылета

"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня завершится шестой тур чемпионата Украины по футболу. В Ужгороде встретятся Минай и Шахтер. Поединок начнется в 17:00.

Где смотреть матч Минай – Шахтер

Интересно, что игра в Ужгороде состоится в День шахтера. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье августа вместе с Днем города Донецка. Поэтому у Шахтера будет дополнительная мотивация, чтобы поздравить своих болельщиков.

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Естественно, что в букмекерских конторах донецкий клуб фаворит сегодняшнего матча. Коэффициент на победу Шахтера – 1.20, на ничью – 6.70, на победу Миная – 14.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:0 или 3:0.

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