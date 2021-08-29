29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Минай – Шахтар: у скільки і де дивитися матч чемпіонату України

Любомир Луканюк
29 серпня, 13:46
"Гірники" продовжують гонитву за лідерами Прем'єр-ліги, а закарпатська команда намагається якомога вище піднятися від зони вильоту

"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні завершиться шостий тур чемпіонату України з футболу. В Ужгороді зустрінуться Минай і Шахтар. Поєдинок розпочнеться о 17:00.

Де дивитися матч Минай – Шахтар

Цікаво, що гра в Ужгороді відбудеться в День шахтаря. Це свято відзначається в останню неділю серпня разом з Днем міста Донецька. Тому у Шахтаря буде додаткова мотивація, щоб привітати своїх уболівальників.

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Природно, що в букмекерських конторах донецький клуб фаворит сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.20, на нічию – 6.70, на перемогу Миная – 14.50. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 2:0 або 3:0.

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