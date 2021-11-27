27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Минай – Динамо: где смотреть матч УПЛ

Любомир Луканюк
27 ноября, 11:15
Лидер чемпионата Украины поехал в гости к клубу, который борется за выживание. Мотивации у обеих команд достаточно для боевого матча

"Динамо" - "Минай" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 27 ноября, в матче 16 тура чемпионата Украины по футболу Минай сыграет с Динамо.

Это будет четвертая встреча соперников в чемпионатах Украины. Закарпатский клуб не то, чтобы отобрать очки, а даже забить гол киевлянам не может.

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Нарушит ли сегодня Минай эту печальную для себя традицию? Посмотрим. Начало встречи в 14:00.

Где смотреть матч

Мы ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Минай – Динамо.

В прямом эфире матч чемпионате Украины можно посмотреть на телеканале "Футбол 1".

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А в интернете за поединками УПЛ следите на платформе Oll.tv.

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