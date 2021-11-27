Минай – Динамо: где смотреть матч УПЛ

"Динамо" - "Минай" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 27 ноября, в матче 16 тура чемпионата Украины по футболу Минай сыграет с Динамо.

Это будет четвертая встреча соперников в чемпионатах Украины. Закарпатский клуб не то, чтобы отобрать очки, а даже забить гол киевлянам не может.

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Нарушит ли сегодня Минай эту печальную для себя традицию? Посмотрим. Начало встречи в 14:00.

Где смотреть матч

Мы ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Минай – Динамо.

В прямом эфире матч чемпионате Украины можно посмотреть на телеканале "Футбол 1".

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А в интернете за поединками УПЛ следите на платформе Oll.tv.

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Турнирная таблица