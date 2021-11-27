27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Минай – Динамо: де дивитись матч УПЛ

Любомир Луканюк
27 листопада, 11:15
Лідер чемпіонату України поїхав у гості до клубу, який бореться за виживання. Мотивації обох команд достатньо для бойового матчу

"Динамо" - "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У суботу, 27 листопада, у матчі 16 туру чемпіонату України з футболу Минай зіграє з Динамо.

Це буде четверта зустріч суперників у чемпіонатах України. Закарпатський клуб не те щоб відібрати очки, а навіть забити гол киянам не може.

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Чи порушить сьогодні Минай цю сумну для себе традицію? Подивимося. Початок зустрічі у 14:00.

Де дивитись матч

Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію двобою Минай – Динамо.

У прямому ефірі матч чемпіонату України можна переглянути на телеканалі "Футбол 1".

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А в інтернеті за поєдинками УПЛ слідкуйте на платформі Oll.tv.

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