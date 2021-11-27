Минай – Динамо: де дивитись матч УПЛ

"Динамо" - "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У суботу, 27 листопада, у матчі 16 туру чемпіонату України з футболу Минай зіграє з Динамо.

Це буде четверта зустріч суперників у чемпіонатах України. Закарпатський клуб не те щоб відібрати очки, а навіть забити гол киянам не може.

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Чи порушить сьогодні Минай цю сумну для себе традицію? Подивимося. Початок зустрічі у 14:00.

Де дивитись матч

Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію двобою Минай – Динамо.

У прямому ефірі матч чемпіонату України можна переглянути на телеканалі "Футбол 1".

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А в інтернеті за поєдинками УПЛ слідкуйте на платформі Oll.tv.

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