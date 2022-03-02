Милевский скрывается от бомб на паркинге и в слезах просит о мире в Украине (видео)

Артем Милевский на Евро-2020 / Фото: Instagram

Звезды спорта не остаются в стороне от войны, которую Россия развязала на территории Украины. К примеру, сегодня Александр Усик обратился к трем пропутинским знаменитостям, показав видео из Ирпеня.

Также поделился своей ситуацией и экс-футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский, завершивший карьеру в прошлом году. Миля находится в одном из подземных паркингов, спасаясь от обстрела российских фашистов.

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"Мы просто хотим мира. Я играл в России, Украине, в Бресте в Беларуси. Просто мир! Пожалуйста, оставьте нас живыми и прекратите это все. Это уже затянулось настолько, что уже просто не знаешь, какие слова подобрать. Надеюсь, все решится и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере, сидим на паркинге, как не знаю кто".

При этом Артем в конце пустил слезу. Правда, ни разу во время видео форвард так и не назвал имя президента РФ и не вспомнил о российской армии. Остается надеяться, что призыв "прекратить все это" относился именно к ней.

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Отметим, что в прошлом году Милевский отказался комментировать политическую ситуацию в Беларуси, связанную с неправомерным удержанием власти Александром Лукашенко. Свое решение Миля объяснил тем, что у него там живут родители.