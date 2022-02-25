"Просто жесть". Милевский потрясен войной в Украине

Артем Милевский призвал молится за Украину / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня
Экс-форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский прокомментировал полномасштабное вторжение России.
"Остановитесь. Жесть просто.
Молюсь за Украину", – написал Милевский в Instagram.
В геотеге звезда украинского футбола указал Киев.
Далее по теме
Реакция спортсменов на вторжение России в Украину:
- Что же вы, бл*дь, натворили! Экс-игрок московского Спартака – о нападении России
- "Россия, что ты творишь? Опомнись!" Ребров разразился гневом на оккупанта
- Трагедия разбила наши сердца: олимпийская чемпионка поддержала Украину из Америки
- Усик вернулся в Украину и сделал заявление о войне с Россией
- Россия – оккупант! Шевченко назвал вещи своими именами