Милевский покидает Ужгород! Смотрите, сколько вещей он увозит

Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"
Артем Милевский, накануне погулявший на свадьбе одноклубника по Минаю Андрея Поповича, покидает Ужгород.
Экс-нападающий киевского Динамо опубликовал фото со своим внушительным багажом – два чемодана, рюкзак и борсетка.
"В отпуск! Респект Закарпатью. Не прощаемся", – написал при этом в Instagram Артем.
Хотя, если бы он планировал вернуться в Минай, разве брал бы с собой столько вещей?
Как мы писали ранее, после вылета из Премьер-лиги Минай может прекратить существование.
Клуб Милевского рискует накрыться из-за санкций за контрабанду – под них попал президент и основатель Миная Валерий Пересоляк.
При этом сам Милевский намекнул, что может вернуться в Динамо Брест, с которым стал чемпионом Беларуси-2019.
Хотя, по слухам, не исключен и вариант с завершением карьеры 36-летней звезды.
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