Милевский перед матчем Украины в Бухаресте встретил бывшего динамовца – он болеет против нас

Перед матчем Украина – Северная Македония в Бухаресте Артем Милевский встретился с Гораном Поповым. Бывший защитник Динамо поддерживает македонскую сборную

Артем Милевский и Горан Попов встретились в Бухаресте / Фото: Twitter

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский прибыл в Бухарест на матч нашей национальной команды против Северной Македонии на Евро-2020. Смотреть Украина – Северная Македония можно на нашем сайте.

Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

На улицах столицы Румынии Милевский встретил своего старого друга и бывшего одноклубника по Динамо Горана Попова. Македонец выступал в Украине 2010 по 2014 год, а сегодня будет поддерживать свою родную страну.

Кстати, Попов к матчу подготовил футболку национальной команды и даже захватил флаг, а вот Милевский пойдет на стадион в обычной синей футболке.

Ранее мы писали, что украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте: результат на видео. Болельщики Украины и Македонии вместе ждут начала матча Евро-2020. Фанаты отдыхают в мирной атмосфере и распевают песни в барах.