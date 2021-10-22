22 октября 17:00
Десна 1
Александрия 1
22 октября 19:30
Металлист 1925 4
Ингулец 0
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Металлист уничтожает Ингулец: обзор матча УПЛ

Любомир Луканюк
22 октября, 22:19
Харьковский клуб добыл свою самую крупную победу в Премьер-лиге, забив соперникам четыре мяча

Уверенная победа харьковчан / Фото: Металлист 1925

В пятницу, 22 октября, в 12-м туре чемпионата Украины в Харькове Металлист 1925 принимал Ингулец.

Харьковчане уверенно продлили свою серию без поражений до пяти матчей. Если до перерыва могли еще быть сомнения в исходе поединка, то во втором тайме Металлист разгромил соперника.

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Металлист 1925 – Ингулец – 4:0
Голы: Батюшин (44), Западня (64), Марлисон (66), Крысков (83)

Металлист 1925: Сидоренко, Фабиньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелия, 78), Габелок, Протасов, Крысков, Батюшин (Голодюк, 71), Савин (Ременюк, 71), Марлисон (Зубков, 78).

Ингулец: Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковалев, Мельничук (Полегенько, 6), Козак (Головкин, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожец, Шарай, Гопей, Ситало (Плохотнюк, 68).

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Турнирная таблица

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