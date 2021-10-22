22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 4
Інгулець 0
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Металіст знищує Інгулець: огляд матчу УПЛ

Любомир Луканюк
22 жовтня, 22:19
Харківський клуб здобув свою найбільшу перемогу в Прем'єр-лізі, забивши суперникам чотири м'ячі

Впевнена перемога харків'ян / Фото: Металіст 1925

У п'ятницю, 22 жовтня, в 12-му турі чемпіонату України в Харкові Металіст 1925 приймав Інгулець.

Харків'яни впевнено продовжили свою серію без поразок до п'яти матчів. Якщо до перерви могли ще бути сумніви в результаті поєдинку, то у другому таймі Металіст розгромив суперника.

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Металіст 1925 – Інгулець – 4:0
Голи: Батюшін (44), Западня (64), Марлісон (66), Криськів (83)

Металіст 1925: Сидоренко, Фабіньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелія, 78), Габелок, Протасов, Криськів, Батюшін (Голодюк, 71), Савін (Ременюк, 71), Марлісон (Зубков, 78).

Інгулець: Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковальов, Мельничук (Полегенько, 6), Козак (Головкін, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожець, Шарай, Гопей, Сітало (Плохотнюк, 68).

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