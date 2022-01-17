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Месси не при делах. Лучший гол 2021 года забил аргентинец из Тоттенхэма

Сергей Шаховец
17 января, 22:01
Самый красивый гол в 2021 году был забит в матче против лондонского Арсенала в чемпионате Англии

Аргентинец Эрик Ламела забил лучший гол в 2021 году / Фото: Twitter

Аргентинский полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела стал обладателем Премии Пушкаша за лучший гол 2021 года по версии ФИФА. Церемония награждения Best FIFA Football Awards состоялась в Доме ФИФА в Цюрихе сегодня, 17 января, в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

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Гол Ламелу рабоной в ворота Арсенала (2:1) признан самым красивым.

Аргентинец опередил в голосовании форварда сборной Чехии Патрика Шика за гол в ворота Шотландии на Евро-2020 и нападающего Порту Мехди Тареми за мяч в ворота Челси в Лиге чемпионов.

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Напомним, что в 2020 году лучший гол забил также игрок "шпор". Нападающий Сон Хын Мин отличился шедевром в матче Тоттенхэм – Бернли в чемпионате Англии.

Фото: REUTERS/Catherine Ivill