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Мессі не при справах. Найкращий гол 2021 року забив аргентинець із Тоттенгема

Сергій Шаховець
17 січня, 22:01
Найкрасивіший гол у 2021 році був забитий у матчі проти лондонського Арсеналу в чемпіонаті Англії

Аргентинець Ерік Ламела забив найкращий гол у 2021 році / Фото: Twitter

Аргентинський півзахисник Тоттенгема Ерік Ламела став володарем Премії Пушкаша за найкращий гол 2021 року за версією ФІФА. Церемонія нагородження Best FIFA Football Awards відбулася у Будинку ФІФА у Цюріху сьогодні, 17 січня, у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу.

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Гол Ламелу рабоною у ворота Арсеналу (2:1) визнано найкрасивішим.

Аргентинець випередив у голосуванні форварда збірної Чехії Патріка Шіка за гол у ворота Шотландії на Євро-2020 і нападаючого Порту Мехді Таремі за м'яч у ворота Челсі в Лізі чемпіонів.

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Нагадаємо, що у 2020 році найкращий гол забив також гравець "шпор". Нападник Сон-Хин Мін відзначився шедевром у матчі Тоттенгем – Бернлі у чемпіонаті Англії.

Фото: REUTERS/Catherine Ivill