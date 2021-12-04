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Месси должно быть стыдно! Левандовски доказал, что больше заслужил Золотой мяч

Олег Люлька
4 декабря, 22:06
В центральном матче немецкого чемпионата Бавария обыграла в Дортмунде Боруссию со счетом 3:2 – Левандовски оформил дубль и очередной рекорд

Роберт Левандовски в ударе / Фото: Reuters

Проигрывая в счете, Бавария одолела Боруссию на ее поле 3:2.

При этом Роберт Левандовски, которого на неделе "ограбили", присудив "Золотой мяч" Лионелю Месси, забил первый (с игры) и последний (с пенальти) мячи своей команды в Дортмунде.

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Таким образом Бавария увеличила отрыв от Боруссии до четырех очков и улучшила свои шансы на чемпионство.

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А Левандовски записал на свой счет очередной рекорд – больше всего голов (118) в выездных матчах чемпионата Германии. Поляк превзошел достижение бывшего форварда Шальке Клауса Фишера.

Боруссия Д – Бавария 2:3
Голы: Брандт, 5, Холанд, 48 – Левандовски, 9, 77 (пен.), Коман, 44
Удаление: Розе (78, тренер Боруссии, второе предупреждение).

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Напомним, что Лионель Месси в первом матче после получения "Золотого мяча"-2021 результативными действиями не отметился – ПСЖ сыграл с Ниццей 0:0.

Добавим также, что Левандовски еще могут вручить "Золотой мяч", но не за 2021, а за 2020-й год.

Левандовски тоже может обзавестись "Золотым мячом" / Фото: Коллаж: Сегодня