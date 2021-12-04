Боруссия – Бавария: онлайн-трансляция битвы немецких грандов

Дормундский и мюнхенский клубы ведут борьбу за чемпионство в Германии. Команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко

14-й тур чемпионата Германии – время битвы грандов. Сегодня в Дортмунде Боруссия принимает Баварию. Пожалуй, главный матч первого круга Бундеслиги.

Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Боруссия Д – Бавария. Начало встречи в 19:30.

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История противостояния

За всю историю немецкого футбола команды сыграли в национальном чемпионате 104 матча! 25 побед Боруссии, 29 – ничьих, 50 побед Баварии.

Турнирные расклады

Перед этим матчем мюнхенцы лидировали в Бундеслиге. Они набрали 31 очко. Дортмундцы шли следом – 30.

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Достижения

Бавария девять сезонов подряд становится чемпионом Германии. Боруссия последний раз выигрывала титул в 2012 году.

Всего у Баварии 31 титул. У Боруссии – 8.

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Холанд против Левандовски

Эрлинг Холанд забил 50 голов в 50 матчах Бундеслиги. В этом сезоне он отличается каждые 56 минут, проведенных на поле.

Роберт Левандовски идет в лидерах бомбардирской гонки топ-5 лиг с 14 голами в 13 матчах Бундеслиги. Однако поляку на дали "Золотой мяч", который он более чем заслужил.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что шансы набрать три очка в этом матче выше у гостей. Котировки на победу Баварии – 1.85, на ничью – 4.30, на победу Боруссии – 3.80.