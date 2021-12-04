Мессі має бути соромно! Левандовський довів, що більше заслужив на Золотий м'яч

Роберт Левандовський в ударі / Фото: Reuters

Програючи у рахунку, Баварія здолала Боруссію на її полі 3:2.

При цьому Роберт Левандовський, якого на тижні "пограбували", присудивши "Золотий м'яч" Ліонелю Мессі, забив перший (із гри) та останній (із пенальті) м'ячі своєї команди у Дортмунді.

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Отже, Баварія збільшила відрив від Борусії до чотирьох очок та покращила свої шанси на чемпіонство.

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А Левандовський записав на свій рахунок черговий рекорд – найбільше голів (118) у виїзних матчах чемпіонату Німеччини. Поляк перевершив досягнення колишнього форварда Шальке Клауса Фішера.

Боруссія Д – Баварія 2:3

Голи: Брандт, 5, Голанд, 48 – Левандовський, 9, 77 (пен.), Коман, 44

Вилучення: Розе (78, тренер Боруссії, друге попередження).

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Нагадаємо, що Ліонель Мессі у першому матчі після отримання "Золотого м'яча"-2021 результативними діями не відзначився – ПСЖ зіграв із Ніццою 0:0.

Додамо також, що Левандовському ще можуть вручити "Золотий м'яч", але не за 2021, а за 2020 рік.