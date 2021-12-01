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Вот это поворот! Левандовски таки получит Золотой мяч

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
1 декабря, 15:38
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Правда, не за 2021 год, а за 2020-й. О вероятности такого развития событий заявили учредители награды – редакция France Football
Левандовски тоже может обзавестись "Золотым мячом"
Левандовски тоже может обзавестись "Золотым мячом" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре допустил, что издание может пересмотреть свое решение об отмене "Золотого мяча"-2020 и вручить приз форварду Баварии Роберту Левандовски.

"Мы можем подумать об этом, но при этом должны уважать историю "Золотого мяча", построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году у Левандовски были бы отличные шансы", – цитирует Ферре немецкое издание Watson.

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Отметим, что на недавней церемонии в Париже, где нападающий ПСЖ Лионель Месси выиграл "Золотой мяч"-2021, аргентинец сказал поляку: "Тебе должны вручить "Золотой мяч" за 2020-й. Все знают, что в прошлом году ты выиграл".

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"Слова Месси красивы и умны. Но не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать об этом", – отметил Ферре.

Смотрите сумасшедший гол Левандовски в ворота Динамо

Напомним, "Золотой мяч" в 2020 году France Football решил не вручать из-за пандемии, которая привела к длительной паузе в соревнованиях по всему миру.

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В голосовании же 180 журналистов за лучшего футболиста планеты-2021 Месси превзошел Левандовски, что многими было воспринято как ограбление поляка. В частности, Лотар Маттеус заявил: "После такого выбора я больше не понимаю этот мир".

А вот прославленный в прошлом польский футболист Збигнев Бонек назвал незаслуженной критику по отношению к обладателю "Золотого мяча-2021" Лионелю Месси.

"Я не понимаю, почему столько дерьма выливается на Лео Месси. Не он выбрал себя. Эта формула исчерпала себя, ее нужно менять. Это проблема людей из France Football", – считает Бонек.

Смотрите, как Месси получил "Золотой мяч"-2021

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