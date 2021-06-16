Мертвая команда: игра сборной России не впечатлила экс-звезду чемпионата России

Иржи Ярошик высказал свое мнение о матче Финляндия – Россия на Евро-2020. Бывший чешский футболист не стал лукавить и раскритиковал команду Черчесова

Иржи Ярошик критикует сборную России / Фото: Reuters

Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик остался не в восторге от игры сборной России в матче против Финляндии на Евро-2020. Россия одержала минимальную победу благодаря голу перед перерывом.

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"В последние 30 минут я не получил никаких эмоций от игры. Ничего там не было, я не видел никакого футбола. Мне казалось, что никто не хочет с мячом играть. Не было движения на получение мяча. Ожидал немного другую игру. Пока Россия выглядит не очень. Я бы сказал – мертвая команда", – сказал Ярошик, которого цитирует СЭ.

Ранее мы писали, что Финляндия поддержала Эриксена после остановки сердца, Россия – нет. Финские футболисты вышли на матч против России в футболках с надписью в поддержку Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущем матче на Евро.