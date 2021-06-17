Меня начали списывать! Как Ярмоленко после года в запасе стал звездой Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, который забил уже два мяча на чемпионате Европы, рассказал о своей мотивации и непростом сезоне в Вест Хэме

Андрей Ярмоленко в матче с Северной Македонией / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал про победу "сине-желтых" над Северной Македонией (2:1) во втором туре Евро-2020 и свою мотивацию на чемпионате.

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"Это чемпионат Европы, здесь слабых команд не бывает. В перерыве тренерский штаб нас предупреждал, что соперник сейчас побежит вперед, ведь ему терять нечего. Македонцы заставили нас защищаться, нервничать. Мы понимали, что нам нужна только победа, и не хотели ее терять. И ребята, и тренерский штаб – все волновались, но хорошо, что нам удалось удержать победный счет. Поздравляю наших болельщиков с этим результатом", – цитирует Ярмоленко УАФ.

Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией / Фото: Reuters

О РОЛИ ЛИДЕРА

"Я соскучился по футболу, почти год я сидел в запасе в клубе, залечивал травмы. Меня начали уже списывать. Это меня мотивировало, и я целенаправленно готовил себя для сборной. Я проделал большую работу, приехал в расположение команды даже раньше, чем было нужно, здесь выполнил снова немалую работу вместе со всеми ребятами. Я хочу играть, хочу демонстрировать качественный футбол. Для этого нужно много работать.

"Не хочу сказать, что сейчас у меня все замечательно. Когда долго не играешь, надо провести три-четыре матча, чтобы снова почувствовать игру, вернуть тонус. Надеюсь, с каждым поединком я буду добавлять. Спасибо тренерскому штабу за доверие, я стараюсь отдавать на поле все силы".

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

"Да, мы чувствовали это, хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на стадионе. Эта победа – для всех украинцев. Сегодня можно праздновать, а уже завтра мы начнем готовиться к следующей игре"

Ранее Ярмоленко дали награду после того, как он обставил Шеву.

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