"Меня это будет долго мучить": украинский борец объяснил, что произошло в финале

Серебряный призер Олимпийских Игр в Токио Парвиз Насибов расстроился своей медали и объяснил, где ошибся в финальной схватке

Насибов проиграл в финале / Фото: REUTERS

Вторую серебряную медаль Украине на Олимпийских играх в Токио принес борец Парвиз Насибов. В финальной схватке он досрочно проиграл иранцу Мохаммаду Реза Гераи – 1:9.

"Бывает всякое. Я тоже человек, а человек имеет право на ошибку. Все равно не с пустыми руками еду домой. Но эта медаль будет показывать мои слабые стороны. Я чересчур хотел выиграть и переоценил своего соперника", – признался нам Парвиз.

Где ошибся Насибов?"Сам себя не обманешь. Как бы это не скрывал. Я мог лучше. Меня это будет мучить, давить на меня. Не с таким счетом я должен был проигрывать", – был крайне огорчен борец.

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла семь медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании.

Также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, борчиха Алла Черкасова, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

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