"Мене це буде довго мучити": український борець пояснив, що сталося в фіналі

Срібний призер Олімпійських Ігор в Токіо Парвіз Насібов засмутився своїй медалі і пояснив, де помилився у фінальній сутичці

Насібов програв у фіналі / Фото: REUTERS

Другу срібну медаль Україні на Олімпійських іграх в Токіо приніс борець Парвіз Насібов. У фінальній сутичці він достроково програв іранцю Мохаммаду Реза Гераї – 1:9.

"Буває всяке. Я теж людина, а людина має право на помилку. Все одно не з порожніми руками їду додому. Але ця медаль буде показувати мої слабкі сторони. Я надто хотів виграти і переоцінив свого суперника", – зізнався нам Парвіз.

Де помилився Насібов? "Сам себе не обдуриш. Як би це не приховував. Я міг краще. Мене це буде мучити, тиснути на мене. Не з таким рахунком я повинен був програвати" , – був вкрай засмучений борець.

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.

Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, борчиня Алла Черкасова, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

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