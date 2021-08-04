"Мене це буде довго мучити": український борець пояснив, що сталося в фіналі

Насібов програв у фіналі / Фото: REUTERS
Другу срібну медаль Україні на Олімпійських іграх в Токіо приніс борець Парвіз Насібов. У фінальній сутичці він достроково програв іранцю Мохаммаду Реза Гераї – 1:9.
"Буває всяке. Я теж людина, а людина має право на помилку. Все одно не з порожніми руками їду додому. Але ця медаль буде показувати мої слабкі сторони. Я надто хотів виграти і переоцінив свого суперника", – зізнався нам Парвіз.
Де помилився Насібов? "Сам себе не обдуриш. Як би це не приховував. Я міг краще. Мене це буде мучити, тиснути на мене. Не з таким рахунком я повинен був програвати" , – був вкрай засмучений борець.
Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.
Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, борчиня Алла Черкасова, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
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