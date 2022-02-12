12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 12 февраля

Павел Василенко
12 февраля, 17:13
В Пекине завершился очередной соревновательный день Олимпийских игр 2022 года. Сегодня были разыграны шесть комплектов наград. Кто лидирует в медальном зачете

Немка Ханна Найзе - чемпионка в скелетоне / Фото: Reuters

Благодаря двум золотым медалям субботы, 12 февраля, Норвегия догнала Германию по количеству наград высшей пробы – у обеих стран их по 8. Но за счет большего числа серебряных наград в общем медальном зачете Игр-2022 в Пекине лидируют немцы.

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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 12 февраля

Братья Бе принесли сегодня две медали Норвегии / Фото: Reuters

Украина 12 февраля в Пекине довольствовалась 13-м местом Пидручного в биатлонном спринте. Наша страна пока без медалей. Игры продлятся до 20 февраля.