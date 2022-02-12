Немка Ханна Найзе - чемпионка в скелетоне / Фото: Reuters

Благодаря двум золотым медалям субботы, 12 февраля, Норвегия догнала Германию по количеству наград высшей пробы – у обеих стран их по 8. Но за счет большего числа серебряных наград в общем медальном зачете Игр-2022 в Пекине лидируют немцы.

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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 12 февраля

Братья Бе принесли сегодня две медали Норвегии / Фото: Reuters

Украина 12 февраля в Пекине довольствовалась 13-м местом Пидручного в биатлонном спринте. Наша страна пока без медалей. Игры продлятся до 20 февраля.