12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 12 лютого

Павло Василенко
12 лютого, 17:13
У Пекіні завершився черговий день змагань Олімпійських ігор 2022 року. Сьогодні розіграли шість комплектів нагород. Хто лідирує у медальному заліку

Німкеня Ганна Найзе - чемпіонка в скелетоні / Фото: Reuters

Завдяки двом золотим медалям суботи, 12 лютого, Норвегія наздогнала Німеччину за кількістю нагород найвищої проби – у обох країн їх по 8. Але за рахунок більшої кількості срібних нагород у загальному медальному заліку Ігор-2022 у Пекіні лідирують німці.

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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 12 лютого

Брати Бо принесли сьогодні дві медалі Норвегії / Фото: Reuters

Україна 12 лютого у Пекіні задовольнилася 13-м місцем Підручного у біатлонному спринті. Наша країна поки що без медалей. Ігри триватимуть до 20 лютого.