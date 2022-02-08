Медальный зачет Олимпиады-2022 после 8 февраля

Сегодня было разыграно 10 комплектов наград / Фото: REUTERS

Вторник получился самым урожайным днем для Австрии, выигравшей сразу два золота. Но лидерство в медальном зачете удерживает команда Швеции, которая сегодня пополнила свою копилку одним золотом. Все медалисты Олимпиады 8 февраля.

Всего же в Пекине награды различного качества завоевали уже 20 стран. К сожалению, в этом списке пока отсутствует Украина. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

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Медальный зачет по итогам 8 февраля

М Страна ВСЕГО 1 Швеция 4 1 1 6 2 Нидерланды 3 3 1 7 3 Китай Реклама 3 2 0 5 3 Германия 3 2 0 5 5 Норвегия 3 1 4 8 6 Италия Реклама 2 4 1 7 7 РОК 2 3 5 10 8 Австрия 2 3 2 7 9 Словения 2 1 2 5 10 Франция 1 4 0 5 11 Канада 1 1 4 6 12 Япония 1 1 2 4 13 Швейцария 1 0 2 3 14 Австралия 1 0 1 2 15 Чехия 1 0 0 1 15 Новая Зеландия 1 0 0 1 17 США 0 4 1 5 18 Беларусь 0 1 0 1 19 Венгрия 0 0 2 2 20 Финляндия 0 0 1 1 20 Южная Корея 0 0 1 1 20 Польша 0 0 1 1

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