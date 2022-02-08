8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады-2022 после 8 февраля

Александр Трикиша
8 февраля, 17:17
Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли 10 комплектов наград в восми видах спорта. Смотрите медальный зачет по итогам пятого дня соревнований

Сегодня было разыграно 10 комплектов наград / Фото: REUTERS

Вторник получился самым урожайным днем для Австрии, выигравшей сразу два золота. Но лидерство в медальном зачете удерживает команда Швеции, которая сегодня пополнила свою копилку одним золотом. Все медалисты Олимпиады 8 февраля.

Всего же в Пекине награды различного качества завоевали уже 20 стран. К сожалению, в этом списке пока отсутствует Украина. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

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Медальный зачет по итогам 8 февраля

МСтранаВСЕГО
1

Швеция

4116
2

Нидерланды

3317
3

Китай

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3205
3

Германия

3205
5

Норвегия

3148
6

Италия

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2417
7

РОК

23510
8

Австрия

2327
9

Словения

2125
10

Франция

1405
11

Канада

1146
12

Япония

1124
13

Швейцария

1023
14

Австралия

1012
15

Чехия

1001
15

Новая Зеландия

1001
17

США

0415
18

Беларусь

0101
19

Венгрия

0022
20

Финляндия

0011
20

Южная Корея

0011
20

Польша

0011

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