8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади-2022 після 8 лютого

Олександр Трикіша
8 лютого, 17:17
У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли 10 комплектів нагород у восьми видах спорту. Дивіться медальний залік за підсумками п'ятого дня змагань

Сьогодні розіграли 10 комплектів нагород / Фото: REUTERS

Вівторок вийшов найврожайнішим днем для Австрії, яка виграла одразу два золота. Але лідерство у медальному заліку утримує команда Швеції, яка сьогодні поповнила свою скарбничку одним золотом. Усі медалісти Олімпіади 8 лютого.

Загалом у Пекіні нагороди різної якості завоювали вже 20 країн. На жаль, у цьому списку поки що відсутня Україна. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

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Медальний залік за підсумками 8 лютого

М Країна ВСЬОГО
1

Швеція

4116
2

Нідерланди

3317
3

Китай

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3205
3

Німеччина

3205
5

Норвегія

3148
6

Італія

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2417
7

РОК

23510
8

Австрія

2327
9

Словенія

2125
10

Франція

1405
11

Канада

1146
12

Японія

1124
13

Швейцарія

1023
14

Австралія

1012
15

Чехія

1001
15

Нова Зеландія

1001
17

США

0415
18

Білорусь

0101
19

Угорщина

0022
20

Фінляндія

0011
20

Південна Корея

0011
20

Польща

0011

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