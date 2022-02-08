Медальний залік Олімпіади-2022 після 8 лютого

Сьогодні розіграли 10 комплектів нагород / Фото: REUTERS
Вівторок вийшов найврожайнішим днем для Австрії, яка виграла одразу два золота. Але лідерство у медальному заліку утримує команда Швеції, яка сьогодні поповнила свою скарбничку одним золотом. Усі медалісти Олімпіади 8 лютого.
Загалом у Пекіні нагороди різної якості завоювали вже 20 країн. На жаль, у цьому списку поки що відсутня Україна. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
Медальний залік за підсумками 8 лютого
|М
|Країна
|ВСЬОГО
|1
Швеція
|4
|1
|1
|6
|2
Нідерланди
|3
|3
|1
|7
|3
Китай
|3
|2
|0
|5
|3
Німеччина
|3
|2
|0
|5
|5
Норвегія
|3
|1
|4
|8
|6
Італія
|2
|4
|1
|7
|7
РОК
|2
|3
|5
|10
|8
Австрія
|2
|3
|2
|7
|9
Словенія
|2
|1
|2
|5
|10
Франція
|1
|4
|0
|5
|11
Канада
|1
|1
|4
|6
|12
Японія
|1
|1
|2
|4
|13
Швейцарія
|1
|0
|2
|3
|14
Австралія
|1
|0
|1
|2
|15
Чехія
|1
|0
|0
|1
|15
Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|17
США
|0
|4
|1
|5
|18
Білорусь
|0
|1
|0
|1
|19
Угорщина
|0
|0
|2
|2
|20
Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|20
Південна Корея
|0
|0
|1
|1
|20
Польща
|0
|0
|1
|1
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