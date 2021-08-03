Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Медаль очень близко! Украинская борчиха разрывает всех на Олимпиаде

3 августа, 07:35

Олег Люлька

22-летняя Ирина Коляденко из Ирпеня уверенно движется к награде в категории до 62 кг, добравшись уже до полуфинала олимпийского турнира в вольной борьбе

Ирина Коляденко - уже в полуфинале Игр / Фото: Reuters

В 1/8 финала Ирина Коляденко прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше.

После этого в 1/4 финала украинская борчиха справилась с Лун Цзя из Китая, выполнив туше во втором поединке подряд.

Читайте также: "Такого еще никогда не было". Марина Бех-Романчук объяснила, что произошло в финале Олимпиады

Теперь в полуфинале Олимпиады Коляденко, чемпионка Европы-2021, встретится с чемпионкой мира 2019 года Айсулуу Тинибековой из Киргизии. Начало полуфинальной сессии, в которой будет соревноваться украинка, сегодня в 12:15 по Киеву.

Реклама

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

Новости на эту же тему:

"Такого еще никогда не было". Марина Бех-Романчук объяснила, что произошло в финале Олимпиады Шокирующая Япония: 30 часов в сутках, запрет на разговоры и бан за тату Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 3 августа Упала на старте, встала и выиграла забег: легкоатлетка вызвала восторг на Олимпиаде
Олимпиада-2020 вольная борьба Ирина Коляденко Украина на Олимпиаде-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама