Медаль очень близко! Украинская борчиха разрывает всех на Олимпиаде

22-летняя Ирина Коляденко из Ирпеня уверенно движется к награде в категории до 62 кг, добравшись уже до полуфинала олимпийского турнира в вольной борьбе

Ирина Коляденко - уже в полуфинале Игр / Фото: Reuters

В 1/8 финала Ирина Коляденко прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше.

После этого в 1/4 финала украинская борчиха справилась с Лун Цзя из Китая, выполнив туше во втором поединке подряд.

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Теперь в полуфинале Олимпиады Коляденко, чемпионка Европы-2021, встретится с чемпионкой мира 2019 года Айсулуу Тинибековой из Киргизии. Начало полуфинальной сессии, в которой будет соревноваться украинка, сегодня в 12:15 по Киеву.

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Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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