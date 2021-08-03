Медаль дуже близько! Українська борчиня розриває всіх на Олімпіаді

Ірина Коляденко - уже у півфіналі Игор / Фото: Reuters
В 1/8 фіналу Ірина Коляденко здолала представницю Нігерії Амінат Аденії завдяки перемозі на туше.
Після цього в 1/4 фіналу українська борчиня впоралася з Лун Цзя з Китаю, виконавши туше в другому поєдинку поспіль.
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Тепер у півфіналі Олімпіади Коляденко, чемпіонка Європи-2021, зустрінеться з чемпіонкою світу 2019 року Айсулуу Тінібековою з Киргизії. Початок півфінальній сесії, в якій змагатиметься українка, сьогодні о 12:15 за Києвом.
Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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