Мбаппе – проблема для сборной Франции: звезду разнесли за игру на Евро-2020

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен недоволен игрой лидера французов Килиана Мбаппе, а конфликты звездного нападающего за пределами поля просто раздражают

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам / Фото: Instagram

Бывший полузащитник Пари Сен-Жермен Жером Ротен выступил с критикой в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее европейский гранд подписал контракт с братом Мбаппе.

"Мбаппе — лидер команды, но его конфликты за пределами поля раздражают. Думаю, Дидье Дешам больше не может с этим справиться, и это плохо. Удивляет, что он позволил Мбаппе натворить так много всего, что впоследствии стало достоянием общественности. Эго Килиана непомерно. Это большая проблема для сборной Франции", – цитирует Ротена RMC

Бывший футболист Жером Ротен / Фото: Instagram

"Мы ожидаем большего от Мбаппе. Все думают, что он один из лучших игроков Европы, но когда его помещают в условия высочайшей конкуренции, его максимум — это отдать пас на Бензема и выиграть единоборство, которое приведет Гризманна к голу, а сборную Франции — к ничьей с Венгрией"

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Напомним, что накануне Евро-2020 вспыхнул конфликт между Мбаппе и Оливье Жиру, который остался недоволен действиями партнеров в товарищеском матче с Болгарией (3:0), а Килиан принял его слова на свой счет.

Ранее мы также писали, что Франция остается фаворитом Евро-2020, но ей в спину дышит Италия.