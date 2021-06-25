Европейский гранд подписал контракт с малолетним братом Мбаппе

Итан Мбаппе, который научил старшего брата эффектно праздновать голы, будет выступать за юношеские команды французского ПСЖ в течение трех лет

Этан Мбаппе. Фото: ПСЖ

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе собирается играть в 1/8 финала чемпионата Европы. В это время его младший брат Итан, которому в этом году исполняется 15 лет, подписал контракт со столичным клубом. Молодой талант 2006 года рождения в ближайшие три сезона будет играть в форме ПСЖ, как и его знаменитый старший брат.

Недавно футболист впервые поговорил с астронавтом. Килиан общался с соотечественником в космосе.

Новость сообщил официальный сайт ПСЖ.

Интересно, что именно у Итана Килиан "одолжил" привычку своеобразно праздновать гол, позируя со скрещенными руками, поджатыми под мышками. Ранее так делал Итан, когда выигрывал у старшего брата в компьютерную игру ФИФА.

Напомним, Килиана считают самым дорогим футболистом современности и оценивают в 180 миллионов евро. До перехода в ПСЖ он выступал за Монако. В сезоне 2020/2021 форвард забил 42 мяча в 47 матчах и сделал 11 голевых передач.

Вашему вниманию – мисс сборной Франции: самая красивая девушка страны выбрала Мбаппе.

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