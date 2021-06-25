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Европейский гранд подписал контракт с малолетним братом Мбаппе

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
25 июня, 22:07
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Итан Мбаппе, который научил старшего брата эффектно праздновать голы, будет выступать за юношеские команды французского ПСЖ в течение трех лет
Этан Мбаппе. Фото: ПСЖ
Этан Мбаппе. Фото: ПСЖ

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе собирается играть в 1/8 финала чемпионата Европы. В это время его младший брат Итан, которому в этом году исполняется 15 лет, подписал контракт со столичным клубом. Молодой талант 2006 года рождения в ближайшие три сезона будет играть в форме ПСЖ, как и его знаменитый старший брат.

Недавно футболист впервые поговорил с астронавтом. Килиан общался с соотечественником в космосе.

Новость сообщил официальный сайт ПСЖ.

Интересно, что именно у Итана Килиан "одолжил" привычку своеобразно праздновать гол, позируя со скрещенными руками, поджатыми под мышками. Ранее так делал Итан, когда выигрывал у старшего брата в компьютерную игру ФИФА.

Напомним, Килиана считают самым дорогим футболистом современности и оценивают в 180 миллионов евро. До перехода в ПСЖ он выступал за Монако. В сезоне 2020/2021 форвард забил 42 мяча в 47 матчах и сделал 11 голевых передач.

Вашему вниманию – мисс сборной Франции: самая красивая девушка страны выбрала Мбаппе.

Смотрите обзор матча Евро-2020 между португальцами и французами:

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B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
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22:00
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
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