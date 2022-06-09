8 июня 21:45
Шотландия 2
Армения 0
8 июня 21:45
Бельгия 6
Польша 1
8 июня 21:45
Уэльс 1
Нидерланды 2
8 июня 21:45 О матче
Ирландия 0
Украина 1
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Мажорный аккорд британского тура! Обзор матча Ирландия – Украина (видео)

Анатолий Дерека
9 июня, 00:42
Подопечные Александра Петракова выиграли стартовый матч Лиги наций резервным составом. Смотрите лучшие моменты игры в видеообзоре

Украина минимально одолела Ирландию

Сборная Украины успешно стартовала в Лиге наций. Еще три дня назад подопечные Петракова испытали разочарование от вылета в отборе на ЧМ-2022, а теперь окунулись в реалии нового турнира.

Наставник "сине-желтых" прибегнул к ротации. Из игроков, которые на Уэльс вышли со старта, в основе появился лишь Миколенко. В то же время Бондарь и Попов впервые попали в стартовую "одиннадцатку" сборной.

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Обе команды сделали ставку на контратаки, поэтому и моментов было минимум. Наша команда смогла, казалось, открыть счет в первом тайме.

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После навеса от Довбика эффектный удар в "девятку" удался Качарабе. Правда, VAR показал, что Артем перед пасом находился в офсайде.

Впрочем, после перерыва наша команда сразу же забила легально. На поле вышел Цыганков и уже на 48 минуте его подача со штрафного оказалась ударом. Никто не смог замкнуть ее, что дезориентировало Келлехера и дало мячу проследовать в свободный угол ворот.

Ближе к концовке Ирландия прижала нашу сборную к воротам. Чаще всего угроза шла со "второго этажа", особенно от Даффи. Впрочем, наша оборона смогла выстоять и удержать минимальную победу.

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Следующий поединок Лиги наций с участием нашей команды пройдет 11 июня в польском Лодзе. Соперник – сборная Армении.