Мажорный аккорд британского тура! Обзор матча Ирландия – Украина (видео)

Украина минимально одолела Ирландию

Сборная Украины успешно стартовала в Лиге наций. Еще три дня назад подопечные Петракова испытали разочарование от вылета в отборе на ЧМ-2022, а теперь окунулись в реалии нового турнира.

Наставник "сине-желтых" прибегнул к ротации. Из игроков, которые на Уэльс вышли со старта, в основе появился лишь Миколенко. В то же время Бондарь и Попов впервые попали в стартовую "одиннадцатку" сборной.

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Обе команды сделали ставку на контратаки, поэтому и моментов было минимум. Наша команда смогла, казалось, открыть счет в первом тайме.

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После навеса от Довбика эффектный удар в "девятку" удался Качарабе. Правда, VAR показал, что Артем перед пасом находился в офсайде.

Впрочем, после перерыва наша команда сразу же забила легально. На поле вышел Цыганков и уже на 48 минуте его подача со штрафного оказалась ударом. Никто не смог замкнуть ее, что дезориентировало Келлехера и дало мячу проследовать в свободный угол ворот.

Ближе к концовке Ирландия прижала нашу сборную к воротам. Чаще всего угроза шла со "второго этажа", особенно от Даффи. Впрочем, наша оборона смогла выстоять и удержать минимальную победу.

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Следующий поединок Лиги наций с участием нашей команды пройдет 11 июня в польском Лодзе. Соперник – сборная Армении.