Мажорний акорд британського туру! Огляд матчу Ірландія – Україна (відео)

Україна мінімально здолала Ірландію

Збірна України успішно стартувала у Лізі націй. Ще три дні тому підопічні Петракова зазнали розчарування від вильоту у відборі на ЧС-2022, а тепер поринули у реалії нового турніру.

Наставник "синьо-жовтих" вдався до ротації. З гравців, які на Уельс вийшли зі старту, в основі з'явився лише Миколенко. Водночас Бондар та Попов уперше потрапили до стартової "одинадцятки" збірної.

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Обидві команди зробили ставку на контратаки, тож і моментів було мінімум. Наша команда змогла, здавалося, відкрити рахунок у першому таймі.

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Після навісу від Довбика ефектний удар у "дев'ятку" вдався Качарабі. Щоправда, VAR показав, що Артем перед пасом був у офсайді.

Втім, після перерви наша команда одразу забила легально. На поле вийшов Циганков і вже на 48-й хвилині його подача зі штрафного виявилася ударом. Ніхто не зміг замкнути її, що дезорієнтувало Келлехера і дало м'ячу пройти у вільний кут воріт.

Ближче до кінця Ірландія притиснула нашу збірну до воріт. Найчастіше загроза йшла з другого поверху, особливо від Даффі. Втім, наша оборона змогла вистояти та утримати мінімальну перемогу.

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Наступний поєдинок Ліги націй за участю нашої команди відбудеться 11 червня у польському Лодзі. Суперник – збірна Вірменії.