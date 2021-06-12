Матч Дания – Финляндия доиграют сегодня: когда продолжится встреча в Копенгагене

Полузащитник хозяев Кристиан Эриксен пришел в себя после того, как потерял сознание на поле, и встречу первого тура в группе В решили доиграть сегодня

Сборная Дании против Финляндии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Третий поединок чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Дании и Финляндии был остановлен на 43-й минуте первого тайма. 29-летнйи полузащитник датчан итальянского Интера Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание. Он просто рухнул на газон и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, а поединок остановили при счете 1:1.

По последней информации, Эриксен пришел в сознание и выкарабкивается из лап смерти. "Кристиан Эриксен очнулся и проходит дальнейшие обследования в Ригшоспиталете", – сделали заявление в сборной Дании

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия

Что касается встречи, матч Дания-Финляндия продолжится сегодня – об этом в Twitter сообщила Датская федерация футбола. Поединок возобновиться в 21:30 по Киеву.

"Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, затем будет 5-минутный перерыв, за которым последует второй тайм", – сообщает UEFA.

Ранее мы сообщали, почему датский футболист рухнул на поле. Свое мнение высказал врач сборной Украины.