Мать пережила сына – это ужасно: реакция на смерть украинского тренера Гамулы

Канчельскис скорбит по Гамуле / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший футболист Динамо, Шахтера и Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис вчера хотел обсудить с ним итоги матчей Лиги чемпионов, а сегодня узнал о кончине тренера.

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"Созванивались три дня назад, общались. Все было нормально. Вчера хотел дозвониться и обсудить Лигу чемпионов, а он уже не ответил. Думал, наберу сегодня… Утром позвонили друзья из Ростова и сообщили – его уже нет… Жить и жить. Он должен был приехать в Москву, съездить к маме. Маме 95 лет. Мать пережила сына – это ужасно", – сказал Канчельскис.

Игорь Гамула / Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"

Экс-игрок сборной России рассказывает, что часто встречался с Гамулой в Москве, где они долго дискутировали на тему футбола и жизни в целом.

"В последнее время близко общались с Игорем, потому что он работал в Москве, в клубе Гераклион. Я ходил на матчи, затем мы встречались и много общались как о футболе, так и о жизни. Жалко. Был жизнерадостный, добрый и отзывчивый человек. Все его очень любили, уважали. Это большая-большая утрата. К сожалению, жизнь такая… Пусть земля ему будет пухом", – цитирует Канчельскиса championat.com.

Игорь Гамула

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Последним местом работы Гамулы, уроженца Алчевска, был любительский клуб Гераклион, выступающий в чемпионате Москвы.

Гамула был знаменит одиозными пресс-конференциями.

На вопрос, кем себя ощущает – украинцем или россиянином, отвечал: "Конечно, россиянином. Я патриот России".

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Каким был Гамула. Внимание, присутствует ненормативная лексика!