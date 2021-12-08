Умер скандальный украинский тренер, считавший себя патриотом России

О смерти Игоря Гамулы сообщил ФК Ростов, где специалист работал с 2011 по 2020 годы.
Причины смерти украинца, принявшего российское гражданство, не называются.
Последним местом работы Гамулы, уроженца Алчевска, был любительский клуб Гераклион, выступающий в чемпионате Москвы.
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Напомним, в качестве игрока Гамула выступал за луганскую Зарю, ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, Ростсельмаш (ныне – Ростов), волгодонский Атоммаш, херсонские Кристалл и Таврию.
Помимо Ростова, в разное время тренировал украинские команды Таврия и Закарпатье, российский Черноморец, латвийскую Даугаву.
Гамула был знаменит одиозными пресс-конференциями.
При этом на вопрос, кем себя ощущает – украинцем или россиянином – отвечал: "Конечно, россиянином. Я патриот России".
Каким был Гамула. Внимание, присутствует ненормативная лексика!