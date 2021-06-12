Машина с номерами Подкопаевой переехала утят: звездной гимнастке угрожают

Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram
Сегодня днем знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева вынуждена была сделать официальное заявление. Дело в том, что вчера в Сети появилось видео, на котором машина цинично переехала маленьких утят. А номерные знаки, зафиксированные на автомобиле Mercedes, принадлежат бывшей спортсменке. Однако Лилия опровергла, что такой дикий поступок совершила она или кто-то из ее окружения.
На днях строгая Подкопаева показала, как мотивирует детей на тренировках в США.
Свое отношение к произошедшему уроженка Донецка написала на своей страничке в Instagram. Причем, на украинском языке. Подкопаева объяснила, что эти номерные знаки закреплены на ее автомобиле Lexus, а сама она нынче находится в тренировочном лагере в США. Как ее номера оказались на чужом автомобиле, экс-спортсменка не знает, но будет разбираться вместе с Национальной полицией.
Тем временем, Лилия и ее родные подверглись осуждению и получили угрозы. Подкопаева же заявляет, что с любовью относится к братьям нашим меньшим и помогает организациям по защите животных.
Недавно Подкопаева с ребенком на руках попросила помощи.
А пару дней назад звезда опубликовала свою фотографию с лохматым другом, которую подписала так:
"Если у вас есть собака, вы богаты".
Ранее Подкопаева поразила ярким фото в красно-черных тонах.
Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом продолжает считать Украину.
Смотрите сюжет, как Лилия праздновала 42-летие в Киеве:
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