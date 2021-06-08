Строгая Подкопаева показала, как мотивирует детей на тренировках в США

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, которая живет на два дома, работает за океаном с юными спортсменами

Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева успевает уделять время не только своим детям, но и тренировать чужих. В США 42-летняя уроженка Донецка пользуется заслуженным авторитетом. Наша спортсменка поделилась в соцсетях видеороликом, как на собственном примере призывает юных атлетов к совершенствованию.

На днях Подкопаева показала ретро-фотографию и вспомнила детские сны.

Лилия выложила видео на своей страничке в Instagram и подписала:

Любой спортсмен, особенно юный, требует постоянной мотивации и эмоциональной поддержки".

При этом ее подопечные внимательно слушают инструкции на английском, стоя на бревне.

Кадры украинка сопроводила хештегом "гимнастика в нашей крови".

У самой Лилии – трое детей: сын и две дочери (Каролина и Эвелина). Второй раз она родила в 2019 году. А первый ее ребенок – приемный сын Вадим от брака с Тимофеем Нагорным. Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом продолжает считать Украину.

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Смотрите сюжет, как Лилия праздновала 42-летие в Киеве:

Недавно Подкопаева с ребенком на руках попросила помощи.